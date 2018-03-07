Müjde Ar: Senaryo beni kandırdı

Ay Yapım'ın internet dizisi Şahsiyet'in oyuncuları Haluk Bilginer, Cansu Dere, Müjde Ar, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Necip Memili özel bir çekim için fotoğrafçı Tamer Yılmaz'ın karşısına geçti. En son dokuz yıl önce bir dizide konuk oyuncu olan ve yıllardır dizilerde rol almayan Müjde Ar'ı setlere döndüren ‘Şahsiyet’ oldu.

Sözcü gazetesine konuşan Müjde Ar yıllar sonra ekranlara dönme serüvenini anlattı. “En son dokuz sene önce konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçmiştim. Haluk Bilginer ile ilk defa bir projede yer alacağım. Senaryo beni kandırdı diyebilirim. Yönetmenimiz Onur Saylak ve senaristimiz Hakan Günday'ın daha önce yaptıkları işbirlikleri, bu projenin ne kadar yenilikçi ve farklı olacağını gösteriyor. Böyle özgün ve farklı bir hikaye ile ekranlara geri dönmek, tam da Müjde Ar hayranlarının benden beklediği bir şeydi.” Şahsiyet 60 dakika yayınlanacak. Dizinin kadrosunda Haluk Bilginer, Cansu Dere, Müjde Ar, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili,İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk rol alıyorlar.