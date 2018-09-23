'Bir kadınla aşk yaşamayı çok istiyorum'

Kadınları aşağılayan şarkılardan insanların çok sıkıldığını belirten Ertem, "Bir kadınla aşk yaşamayı çok isterim” dedi.

Ceylan Ertem, geçen çarşamba (19 Eylül 2018) günü İstanbul Kadıköy’de bulunan eğlence ve etkinlik mekânı [mecra]’da sevenleriyle Misafir Odası isimli söyleşi etkinliğinde buluştu. BirGün gazetesinden Burak Abatay ve Cumhuriyet gazetesinden Ceren Çıplak Drillat’ın moderatörlük yaptığı etkinlikte Ertem, kişisel hayatından profesyonel müzik yaşamına kadar bilinmeyenleri anlattı. Ertem, yeni albümüyle ilgili sevenlerine de bir müjde verdi.

"Kadınları aşağılayan şarkılardan çok sıkıldık"

Ertem, söyleşide alternatif müzik yapan kadın sanatçıların şarkı sözlerinin 'ince şeyleri anlamaya yönelik’ olduğuna yönelik bir yoruma, “Hepimiz var olan kabadayı erkek dilinden, ya da erkek şarkı sözü yazarlarının ‘Deli kadın’ gibi istemeden de olsa kadınları aşağılayan şarkılarından çok sıkıldık” dedi.

"Hayalimde bir kadın canlandırdım"

Ünlü sanatçı, “Şarkıların hep kadının erkeğe yazdığı şarkılar mı? Kadının kadına duyguları da var mı?” sorusuna 2017’de söylediği ‘Nilüfer’ şarkısını örnek göstererek “Hayalimde bir kadın canlandırdım. O kadına aşık olduğumu düşünerek o şarkıyı yazdım” diye devam etti.

"Erkekleri hâlâ çok seviyorum"

Ertem, aşk şarkısı yazarken düşünmenin yeterli olup olmadığına yönelik soruya da “Hepimizin içinde kadınları arzulayan bir yan var. Bunu kimse inkâr etmesin. Ben kadınları da erkekleri de çok seviyorum. İnşallah, Allah’ım, senden tek bir isteğim var: Bir kadınla aşk yaşamak. Ama şu an erkekleri hâlâ çok seviyorum. Erkeklerden vazgeçemedim ama…” diyerek cevap verdi.

"Hiçbir şey hissetmeden de yazabilirsiniz"

Ertem, bir kadınla ilişki yaşamasının ne kadar güzel olacağından bahsederken "Türk kadınlarının çok güzel olduğunu düşüyorum. Her konserde önümde 300 tane kadın, ardında da adamlar gibi bir durum oluyor. Bu nedenle aslında zaten bir şey hissediyorum ama hiçbir şey hissetmeden de yazabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Yeni albümde cover müjdesi

Yeni albümüyle ilgili katılımcılardan birinin sorusunu cevaplayan Ertem, şarkıcı Cihan Mürtezaoğlu’nun ilk albümünde bulunan Deli albümünü söyleyeceğini duyurdu. Ertem yeni albümünde Sezen Aksu, Sıla Gençoğlu ve Mabel Matiz'den de şarkılar olduğunu müjdeledi.