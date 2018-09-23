Aslı Enver isyan etti: 'Devamlı evli ve çocuklu kişilerle...'

Murat Boz'la yaşadığı aşk ve ayrılık süreciyle uzun süre gündemden düşmeyen Aslı Enver'in evli bir işadamıyla aşk yaşadığı iddia edilmişti. İddialar üzerine Aslı Enver sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Aslı Enver ile popçu Murat Boz uzun süre aşk yaşamıştı. İki ünlü ismin aşkları da ayrılıkları da uzun süre gündemden düşmemişti. Enver'in Murat Boz'dan ayrıldıktan sonra gönlünü bir işadamına kaptırdığı iddia edilmişti.

Aslı Enver'in aşk yaşadığı işadamının evli olduğu ünlü oyuncunun da bunu öğrendikten sonra ilişkisine nokta koyduğu çıkan haberler arasındaydı. Aslı Enver bu haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte, Aslı Enver'in o açıklaması:

"Bugüne kadar asla doğruluk payı olmayan, çirkin iddialarla yapılan, ayrılık sebebi olarak gösterilen hiçbir haber için açıklama yapmadım. Ancak devamlı evli ve çocuklu kişilerle adımı kullanarak, gerçeklik payı olmayan 'iddia edildi' denilerek haberler yapılması artık beni de ailemi de ciddi derece üzüyor ve yıpratıyor. Bu haberi ortaya atan Instagram hesabı ve gazeteci ile ilgili de hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız. Bundan sonra bu tarz tüm asılsız haberler için de hukuki hakkımı kullanacağımı belirtmek isterim."