Lazkiye kenti kırsalına bugün bir İHA düştü.
23 Eylül 2018 15:21
Suriye'de İHA düştü
SURİYE'nin Lazkiye kenti kırsalına kime ait olduğu bilinmeyen insansız hava aracı (İHA) düştü.
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