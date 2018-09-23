23 Eylül 2018 15:21

Suriye'de İHA düştü

Suriye'de İHA düştü
SURİYE'nin Lazkiye kenti kırsalına kime ait olduğu bilinmeyen insansız hava aracı (İHA) düştü.
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Lazkiye kenti kırsalına bugün bir İHA düştü. 

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