Hülya Avşar'a büyük tepki

Esin Övet, "Bence sus Hülya Avşar, sus. Senin şımarıklığın çekilmiyor artık. Kendinden söz ettireceksin diye saçmaladıkça saçmalıyorsun" dedi.

Övet'in "Mehmet Aslantuğ'un askerleriyiz" başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

HÜLYA Avşar, konuğu Mehmet Aslantuğ’a “Erkek işe gitsin, kadın evde oturup çocuk büyütsün” şımarıklığı yapıyor. Klasik, her zaman yaptığı şımarıklık. Maksat kendinden söz ettirmek. Tam kadınlar günü öncesi hem de. “Ortaya bir laf atayım, millet beni konuşsun. Ben de geri çekileyim, keyfime bakayım. Bir gün sonra bütün gazetelerde ben olayım” derdinde. Her zaman olduğu gibi. 20 senedir bu böyle işliyor çünkü. Ama artık o devirler geçti.

Hülya Avşar göremiyor musun? Bu memlekette bu mevzular değişti. Yıl olmuş 2018, kadın cinayetlerinin alıp başını gittiğini göremiyor. 1933’te kadın pilotumuz vardı, şimdi “Kadın dayak yerse şükretsin” diyen adamlar türedi, farkında mısın Hülya Avşar? Bence sus Hülya Avşar, sus. Senin şımarıklığın çekilmiyor artık. Kendinden söz ettireceksin diye saçmaladıkça saçmalıyorsun. Ama insanlar artık şımarıklıktan, şakadan anlamıyor. Millet her şeyi ciddiye alıyor. Artık eski dönemlerde değiliz.

Şu lafından hareketle “Bak koskooooca şöhretli ünlü Hülya Avşar bile böyle söylüyor. Otur evinde çocuk büyüt” diye dayak yiyecek kadın var artık bu memlekette, haberin var mı?

Şükür karşında Mehmet Aslantuğ gibi bir adam varmış ki mantıklı bir yanıt verebilmiş senin şımarıklığına, adabıyla. Sus Hülya Avşar, Allah aşkına sus.

Hülya Avşar'ın skandal ifadeleri için: