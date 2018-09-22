Büyük hesaplaşma! Otelin 29. katında...

Takvim gazetesi, Zarrab’ın ABD’de lüks hayat yaşadığını yazdı ve Gündeş-Zarrab çiftinin Manhattan'ın en lüks oteli Four Seasons'a bir araya geldiğini ifade etti. Takvim’in iddiasına göre Gündeş-Zarrab çifti otel odasında tartıştı. Fotoğraflar paylaşan gazete, Zarrab’ın 300 bin dolar yani 1.8 milyon TL değerindeki Cadillac Escalade adlı cipe bindiğini yazdı.

Takvim gazetesinin konuyla ilgili haberi ve manşeti şöyle:

“Reza Zarrab, Halkbank davasında itirafçı olup serbest kaldı. New York’ta ortaya çıktı. Şimdi de Manhattan’ın en lüks oteli olan Four Seasons’a girerken objektiflere yakalandı. Oteldeki rezarvasyon ise geçtiğimiz hafta ABD’ye giden Ebru Gündeş’in menajeri Sedef Arım adına yapılmıştı.

İran'a ambargoyu delmekle suçlandı. ABD'deki Halkbank davasında yargılandı. İtirafçı olup serbest bırakıldı. Herkesin merak ettiği Reza Zarrab, geçen hafta New York'ta bir kadınla yemek yerken yakalandı! Kendini Sam olarak tanıtan Zarrab'ın yanındaki kadın, eşi Ebru Gündeş'in eski arkadaşı Ayşegül Akgün çıktı.

LÜKS İÇİNDE YAŞIYOR

Bu gelişmenin ardından eşi Ebru Gündeş kızıyla soluğu New York'ta aldı. Gözler ikiliye çevrilirken yeni görüntüler ortaya çıktı. Zarrab, Manhattan'ın en lüks oteli Four Seasons'a girerken objektiflere takıldı. Otelde Sedef Arım adına yer ayırtılmıştı. Arım'ın, Gündeş'in "Kardeşim" dediği 20 yıllık menajeri Sedef Arım olduğu anlaşıldı. Oysa Gündeş, ABD'ye konser vermek için gittiğini açıklamıştı. Reza Zarrab'ın kaldığı otelin önünde ise lüks bir cip vardı. Cipine eşya yükleyen Zarrab, şoförünün kullandığı cipine binip bölgeden uzaklaştı.”