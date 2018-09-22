22 Eylül 2018 12:56

Mehmet Aslantuğ'un yeni partneri belli oldu

Mehmet Aslantuğ'un yeni partneri belli oldu
Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ 3 yıl aradan sonra Kardeş Çocuklar dizisiyle ekranlarda yer alacak.
+ A -

Paylaş

Son olarak 2015’te ‘Kördüğüm’ dizisinde rol alan Mehmet Aslantuğ, 3 yıl aradan sonra Gold Film’le anlaştı. Başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu’nun paylaştığı “Kardeş Çocukları” dizisi yeni sezonda Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Çekimlerine Ekim ayı gibi başlanması planlanan "Kardeş Çocukları"nda geçmişte iki kız kardeşin arasında kalan bir adamın etkileyici hikâyesi ekrana taşınacak. Cast ve senaryo çalışmaları devam eden dizinin senaryosunu 'Adını Feriha Koydum', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Fazilet Hanım ve Kızları' gibi çok izlenen dizileri kaleme alan Sırma Yanık yazıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Faruk Teber yapacak.

Çok Okunanlar

Magazin