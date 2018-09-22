Ünlü oyuncu Fas yolcusu!

Levent’te bulunan bir reklam ajansından çıkarken objektiflere takılan güzel oyuncunun elindeki gül demeti dikkatlerden kaçmadı. Ortadoğu ve Fas’ta büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hazal Eylül Çelik, güllerin Fas’tan geldiğini belirtti.

Ekim ayında büyük bir markanın reklam çekimleri için Fas’a gideceğini belirten Hazal Eylül Çelik ‘Rol aldığım projelerden dolayı Ortadoğu’da ve özellikle Fas’ta büyük bir hayran kitlesi oluştu. Ekim ayında da festival ve reklam çekimleri için Fas’a gidiyorum. Bu muhteşem gülleri de görüşme için İstanbul’a gelen marka yetkilileri Fas’tan getirmişler. Çok mutlu oldum’ dedi.