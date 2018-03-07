Metin Hara’dan ABD basınına ayrılık açıklaması

Amerikan basını bir süredir birlikte olan Metin Hara ile Adriana Lima çiftinin ayrıldığını duyurmuştu. Metin Hara'dan 'ayrılık'la ilgili açıklama geldi. Peki Metin Hara ile Adriana Lima ayrıldı mı? İşte o açıklama...

ABD basınında çıkan Metin Hara ve Adriana Lima ayrıldı haberleri Türkiye'de de hızla yayıldı. Pek sık kameralar karşısına çıkmayan Metin Hara, katıldığı bir lansmanda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğanın mevsimi olduğu gibi insanın da mevsimi olduğunu vurgulayan Hara, “Aşkın da mevsimi var” açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından muhabirler; ABD basınında çıkan Adriana Lima ile ayrıldılar yönündeki haberleri soruldu.

‘ÖYLE BİR ŞEY YOK’

Metin Hara, bu soru üzerine; “Öyle bir şey yok, her şey yolunda” açıklamasında bulundu.