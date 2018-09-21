Neslihan Atagül sevenlerini şaşırttı

SÖZCÜ/Hale Ceylan Barlas - Şu sıralar bir projede yer almayan ama reklam çalışmalarıyla gündemde olan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, dün Nişantaşı’nda görüntülendi. Eşi Kadir Doğulu ile birlikte geçen ay Marmaris’te tatil yaparken temizlik turuna çıkmış, ellerine aldıkları çöp poşetleriyle kıyılardaki çöpleri toplayan çiftten sonra bir akım oluşmuş ve pek çok ünlü isim de çöp toplamaya başlamıştı.

Son zamanlarda sokak stilinde eşofman takımıyla ya da tayt veya şort üzeri sweatshirt’le topuklu ayakkabı giymek oldukça popüler. Hailey Baldwin, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Bella Hadid, Selena Gomez gibi popüler isimlerin de sıkça tercih ettiği bu stili Neslihan Atagül de tercih etmiş.

Ne var ki kıyafetin neresine baksanız elinizde kalıyor. Kapüşonlu sweatshirt’ü ile şort giyseydi ya da en azından jean bir pantolon giyseydi bu kadar sırıtmazdı. Zira altına giydiği buz mavisi pantolon (muhtemelen likralı kumaş benzeri bir pantolon) çok sırıtıyor. Ayakkabılara hiç girmiyorum bile. Tamam beyaz hem giyimde hem ayakkabıda kadınların vazgeçilmezi olacak ama biraz da göze hitap etmekte fayda var. 2 numara büyük gibi duran kalın bantlı ayakkabıları son derece kötü.

Atagül’ün stili sosyal medyada da çok konuşuldu. Kimi ‘Biz yapsak kezban oluruz, onlar yapınca moda oluyor!’ derken kimi yurtdışı modasını takip etmesi gerektiği konusunda fikirler verdi…