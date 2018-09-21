21 Eylül 2018 11:19

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da fotoğraf krizi

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da fotoğraf krizi
'Çukur' dizisinin ilk bölümünde hayatını kaybeden ve yeni sezonun ilk bölümünde fotoğrafı gösterilen 'Kahraman' karakterini canlandıran Mustafa Ustündağ'ın, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' kadrosuna katılması dikkati çekti.
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Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "O Çekmeceyi Açmayın" başlıklı yazısı şöyle:
"Mustafa Ustündağ yeni sezonda 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)' (ATV) dizisiyle karşımızda olacak. Ancak ilginç bir sürpriz yaşanabilir.

Çukur'un (Show TV) 'Kahraman' karakteri olarak daha önceki gün çekmeceden fotoğrafı çıkmıştı. Şimdi kanlı canlı EDHO'da olacak.

İki dizinin de ağırlıklı izleyicisi aksiyon sevenler olduğuna göre, atıyorum; bir gece önce 'Cumali'nin çekmecesinde müteveffa Kahraman'ın fotoğrafını görenler ertesi akşam diğer dizide elinde silahıyla adamımızı etli kemikli izlerse kofraların yanma ihtimali yükselecek.

En iyi çare 'Kahraman'ı yaşadığı çekmecede unutup bir daha da hatırlatmamak; haksız mıyım?"

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