Demet Akalın'dan bir hamle daha

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Okan Kurt ile tek celsede boşanan Demet Akalın, her şeyi sil baştan yapıyor.

Eski eşinin piyasaya olan borçlarından dolayı ünlü şarkıcının 18 milyon TL’ye kredi çekerek aldığı Beykoz Acarkent’teki evine haciz gelmiş ve villada bulunan çok sayıda eşya alınmıştı. Yaşanan tatsız olay sonrası evini değiştirmeye karar veren Akalın, Anadolu Yakası’ndan kendisine yeni bir ev arayışına girdi.

Bütün anıları silmek isteyen popçu, ilk olarak Beykoz Konakları’ndan geniş ve bahçeli ev baktı. Kızı Hira ile birlikte yaşayacakları lüks villaları gezen Demet Akalın, gönlüne göre bir ev bulursa birçok ünlü isimle de komşu olmuş olacak.

Aralarında TV, klima ve tabloların olduğu eşyaları alınan şarkıcı, bunların yerine kendisi için yeni eşyalar satın almaya başladı.