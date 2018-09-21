Victoria’s Secret defilesinin yeri belli oldu

Tamamlanan model seçmeleri ile detayları yavaş yavaş belli olan Victoria’s Secret defilesi evine dönüş yapıyor.

Dünyanın en büyük defilelerinden biri olan Victoria's Secret'ın iki senelik yurtdışı turu sona erdi.

2016’da Paris’te geçtiğimiz sene de Şanghay’da gerçekleşen moda şovu New York’a dönüyor.

Ünlü markanın 2017 Şanghay defilesinde yaşanılan sorunlar sebebi ile Amerika’ya geri döndüğü düşünülüyor.

Geçen yıl defileye, Şanghay için onaylanmayan vizesi sebebi ile katılamayan Gigi Hadid, şovu bırakmak zorunda kalmıştı.

Bunun üzerine polis tarafından sonlandırılan after party de skandallara arasında yer almıştı.

Victoria’s Secret daha önce 16 şov gerçekleştirdiği New York’a dönerek problemsiz bir süreç geçirmeyi hedefliyor.