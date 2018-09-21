Sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri de Falling Stars 2018 akımı oldu. Rus DJ Smash tarafından başlatılan Falling Stars akımının Türkiye’deki öncülüğünü ise Seda Sayan yaptı.

Peki, Falling Stars (Kayan Yıldızlar) akımı nedir?

Her geçen gün yeni bir akımın ortaya çıktığı sosyal medyanın yeni trendi Falling Stars (Kayan Yıldızlar) akımı oldu. Hollywood yıldızları başta olmak üzere milyonlarca Instagram kullanıcısı düşme konseptli farklı fotoğraflarını fallingstars etiketiyle paylaşıyor. Akımı ilk başlatan isim DJ Smash, özel jetten inerken kendini yere attı ve yakın arkadaşlarını etiketleyerek meydan okudu. Lena Perminova ve Natasha Poly gibi ünlü isimlerinde katıldığı akımda bir çok insanı kıskandıran hayatlarını sosyal medyada paylaşarak ilginç ve eğlenceli akıma öncülük ettiler.