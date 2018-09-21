Söz dizisine sürpriz transfer

Star TV'de yayınlanan ve yapımcılığını Tims Productions'un yaptığı "Söz" dizisinin kadrosuna son olarak Kanal D'nin sabah haberlerini sunan deneyimli sunucu Mutlu Ulusoy dahil oldu.

NTV, NTV Spor, TRT Spor ve son olarak Kanal D'de sabah haberlerini sunan tecrübeli sunucu dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 52. bölümünde, savcı Derya rolünü canlandıran Deniz Baysal'ın asistanı olarak ekranlara gelecek.

Kariyerine dizi oyuncusu olarak devam eden Mutlu Ulusoy daha önce FOX'ta yayınlanan "Deli Gönül" dizisinde oyunculuk deneyimi kazanmıştı.