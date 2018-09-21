Arka Sokaklar o olayları ekrana taşıyacak

Kanal D’nin geçtiğimiz hafta yeni sezonu ile ekrana gelen, reyting rekortmeni fenomen dizisi “Arka Sokaklar” yaşanan toplumsal olaylara karşı gösterdiği hassasiyet ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Toplumun her kesimini ilgilendiren olaylara dizide yer veren Arka Sokaklar ekibi bu defa da, son zamanlarda sıkça gündeme gelen “çocuk kaçırma” olaylarını ekrana taşınıyor. Tam 13 sezondur milyonları ekran başına kilitleyen ve Türk Halkı’nın kalbinde büyük bir sevgi edinen “Arka Sokaklar” bu Cuma akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümü ile yine çok konuşulacak.