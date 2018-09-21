Kalben: Gitar çalmak ve şarkı söylemek için buradayım

Kalben'e makyaj ve güzellikle ilgili soru sorulunca şunları söylüyor: ''Seviyorum kalın kaşlarımı, uzun ince ayaklarımı, diz kapaklarımı, dudaklarımı ve gözlerimi. Gözlerimin görmesine yardım eden gözlüklerimi de seviyorum. Kendimi olduğum gibi seviyorum işte.

Sahnede ve gündelik yaşamında fazla makyaj yapmadığı gözlerden kaçmayan Kalben'e makyaj ve güzellikle ilgili soru sorulunca şunları söylüyor. ''Seviyorum kalın kaşlarımı, uzun ince ayaklarımı, diz kapaklarımı, dudaklarımı ve gözlerimi. Gözlerimin görmesine yardım eden gözlüklerimi de seviyorum. Kendimi olduğum gibi seviyorum işte. Ne yapayım, bana verilen beden bu. Sanırım ruj bana fazla geliyor.''

''BEN STAR OLMAK İÇİN DEĞİL GİTAR ÇALMAK VE ŞARKI SÖYLEMEK İÇİN BURADAYIM''



Çok fazla konser veren ve kendi şarkılarını yazan Kalben'e bir gün bu heyecan ve ilham biterse ne yapacağı sorulunca şunları söyledi. ''Heyecan ve enerji biterse uzak kalırım. Yeniden iyi hissedene kadar da görünmez olurum. Bizde bu aşk varken dilerim öyle bir talihsizlik hiç yaşanmasın da dolu dolu müzik paylaşalım. Ayrıca, ulaşılmaz starlar hala ulaşılmazlar ve onlar öyle mutlularsa, rahatlarsa ne ala. Ben star olmak için değil, gitar çalıp hikayelerimi anlatmak ve paylaşmak için buradayım. Bunun anlamsızlaştığını görürsem arkadaşlara evde gitar çalarım artık.