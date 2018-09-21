Engin Altan Düzyatan: Biz de kemer sıkarız

Yapımcıların dizi oyuncularının ücretinde indirime gideceği söylentilerine destek veren Engin Altan Düzyatan, “Gerektiğinde bizlerin de fedakârlık yapması gerekiyor. Sonuçta ülkenin önemli bir kısmında maddi sıkıntı varsa, biz de kemeri sıkacağız” dedi. (Milliyet)