21 Eylül 2018 07:15

Engin Altan Düzyatan: Biz de kemer sıkarız

Engin Altan Düzyatan: Biz de kemer sıkarız
Engin Altan Düzyatan, önceki gün Contemporary İstanbul 2018’de görüntülendi.
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Yapımcıların dizi oyuncularının ücretinde indirime gideceği söylentilerine destek veren Engin Altan Düzyatan, “Gerektiğinde bizlerin de fedakârlık yapması gerekiyor. Sonuçta ülkenin önemli bir kısmında maddi sıkıntı varsa, biz de kemeri sıkacağız” dedi. (Milliyet)

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