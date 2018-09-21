Ünlü isim yoğun bakımda

Hürriyet- Hastalığının nüksettiği iddialarına ise ablası Müjde Ar yanıt verdi.

10 yıl önce hayatını kaybeden ünlü söz yazarı Aysel Gürel’in kızı Mehtap Ar, yıllar önce rahim ağzı kanserine yakalanmış, uzun tedavi sürecinin sonunda hastalığı yenerek eski sağlığına kavuşmuştu.

Ancak Ar’ın bir süredir yine ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve tedavisine hastanede devam edildiği ortaya çıktı. Koç Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde olduğu öğrenilen Mehtap Ar’la ilgili eski hastalığının nüksettiği yönündeki haberlere, ünlü oyuncunun ablası Müjde Ar yanıt verdi:

“Mehtap geçen şubat ayında hastalandı.Hastanede olduğumuz doğru ama onkoloji bölümünde değiliz. Şu kadarını söyleyeyim, biz kendi isteğimizle, daha iyi bakılması için onu yoğun bakıma aldırdık. Çünkü normal odada çok misafiri oluyordu, dinlenemiyordu. Hatta bazıları arayıp ‘Ablanız sizi kandırıyor, ölüyorsunuz’ bile demiş, Allah aşkına bu yapılır mı? Kendisini bugün yarın normal odaya alıyoruz.”

Mehtap Ar’ı bir süre önce evinde ziyaret eden Şükran Ovalı, Müjde ve Mehtap Ar ile verdiği bu pozu sosyal medya hesabında paylaşmıştı.