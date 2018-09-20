Onur Ünlü tepkilerin odağında! 10 saniyelik video...

Ünlü yönetmen Onur Ünlü, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Hazar Ergüçlü ile paylaştığı 10 saniyelik bir video ile sosyal medyada büyük tepki çekti.

Onur Ünlü’nün sosyal medya hesabından paylaştığı video, Hazar Ergüçlü hakkında farklı yorumlara sebebiyet verdi. Bir kafede otururlarken videolarını çektirten Ünlü, bu esnalarda Ergüçlü’yü kendisine doğru zorla çekerken görüntüleniyor.

BİTKİNLİĞİ GÖZDEN KAÇMADI

Ergüçlü’nün mutsuzluğu, sanki zorla Onur Ünlü'nün yanındaymışçasına tavırları ve suratındaki bitkinliği takipçilerinin gözünden kaçmadı.

"SİLAH ZORUYLA TUTULUYORSAN..."

Onur Ünlü'nün tavırları, konuşma tarzı ve Hazar'a davranış biçimi hakkında sosyal medyada kötü yorum almasına sebep oldu. Hatta bazı kullanıcılar güzel oyuncuya "Silah zoruyla tutuluyorsan çaktırmadan göz kırp" yorumlarında bulundu.