Metin Hara'dan o iddiaya cevap

Metin Hara ise 36 yaşındaki model ile ilişkilerinin sürdüğünü açıkladı.

New York Post'tan Richard Johnson'ın haberine göre; en son 90'ıncı Oscar ödül törenininde yalnız görüntülenen Adriana Lima, yeniden bekar hayatına geri döndü.

Beş ay önce ilişki yaşamaya başlayan Türk yazar ile Brezilyalı modelin, yolun sonuna geldiği iddia edildi.

Söz konusu iddia Adrina Lima'nın temsilcisine sorulurken, ABD basınında yer alan haberde herhangi bir geri dönüş yapılmadığı belirtildi.

METİN HARA'DAN AÇIKLAMA

İddiaların ortaya çıkmasından birkaç saat önce Metin Hara, sosyal medya hesabında Adriana Lima'nın fotoğrafını paylaştı. Türk yazar, "Seni görmek için günleri sayıyorum" notu ile Brezilyalı model ile ilişkilerinde her şeyin yolunda olduğu mesajını verdi.