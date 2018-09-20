Angelina Jolie ve Brad Pitt’ten gizli buluşma

Boşanma davası iki yıldır süren ve altı çocuğun velayeti için savaşan Angelina Joie ve Brad Pitt gizlice buluştu. Bu buluşma için Jolie'nin 'zeytin dalı' uzattığı iddia edildi.

2016 yılındaki ayrılıklarından bu yana velayet davası süren Angelina Jolie (43) ile Brad Pitt (54), ebeveynlik ilişkilerini düzene sokmak için uğraşıyor.

Jolie’nin ‘gizli buluşma’ için Pitt’e zeytin dalı uzattığı iddia edildi.

ET Online’a konuşan bir kaynak, ikilinin, Jolie’nin evinde buluşma ayarladığını, bunun, ailece grup terapi almalarından beri ilk yan yana gelişleri olduğunu belirtti.

Bir zamanlar ‘Brangelina’ olarak anılan ‘rüya çift’in gizli görüşmesinin başarılı geçtiğini söyleyen kaynak, yeni duruşma için plan yaptıklarını öne sürdü.

Kaynak, “Angelina işleri yoluna sokma zamanı olduğuna karar verdi ve Brad de teklife hazırdı” ifadesini kullandı.

Kaynak ayrıca, Brad Pitt’in süreç boyunca barış içinde kalmaya çabaladığını ve şimdi sonunda anlaştıklarını, çocukları için daha sakin bir sürece girebildiklerini de belirtti.

Jolie ve Pitt’in 17 yaşında Maddox, 14 yaşında Pax, 13 yaşında Zahara, 12 yaşında Shiloh ile 10 yaşındaki ikizleri Vivienne ve Knox olmak üzere altı çocuğu bulunuyor.