'Alyanak'tan 'Çukur' övgüsü

'İçerde' dizisindeki ‘Alyanak’ karakteriyle zirve yapan ve şimdi 'Ufuk Tefek Cinayetler'de ‘Mehmet’ karakterine hayat veren Yıldıray Şahinler, önceki gün eşi Gizem Şahinler ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Zorlu AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan Yıldıray-Gizem Şahinler çifti, daha sonra dinlenmek için Plus Kitchen’ı tercih ederek kahve içip vakit geçirdi.

Kendine yöneltilen sorulara cevap veren oyuncu, “Bugün repo günümüzdüç. Hanımla birlikte 'alışverişe çıkalım' dedik. Setteki ortamımız harika, reytinglerden de memnunuz. İzleyiciye çok teşekkür ediyorum hem kendim, hem de oyuncu arkadaşlarım adına” dedi.

Bir önceki rol aldığı ‘İçerde’ dizisindeki arkadaşlarıyla da sık sık görüştüğünü dile getiren Yıldıray Şahinler, “Geçtiğimiz günlerde Çağatay ve Aras ile görüştüm, arayı fazla açmamaya çalışıyoruz. Aras Bulut çok kıymetli bir oyuncu. 'Çukur’ dizisini de kaçırmamaya çalışıyorum, çok kaliteli güzel bir iş olmuş, herkesin emeğine sağlık” açıklamasında bulundu.