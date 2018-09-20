İlerleyen dakikalarda mekana giden Acun Ilıcalı, “Eşim diye söylemiyorum, yemekleri çok güzel... Şeyma bir yıldır tüm dünyayı dolaştı ve iyi restoranlara gitti. Biz buna masraf değil, yatırım olarak baktık” diyerek destek verdi.
20 Eylül 2018 11:57
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı yorumu
Şeyma Subaşı, Bebek’te yeni açacağı Healthyish adlı kafesinin son kontrollerini yaptı.
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