Hadise ve kardeşi arasında kılıçlar çekildi

Annesi Gülnihal Açıkgöz’ün ilaç içerek canına kıymak istemesinin ardından Hadise ile kardeşlerinin arası açılmıştı. Anne Açıkgöz, yazdığı mektupta ‘Aranızdaki para meselelerinden bıktım’ demişti. Hadise o günden sonra menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ve stilisti olan kardeşi Derya ile yollarını ayırdı.

Kardeşler arasındaki kavga giderek şiddetlendi. Hülya Açıkgöz önceki gün Instagram’dan “İntikamın tatlı bir kelime olduğunu düşünüyor musun?” diyerek kardeşine laf attı. Hadise “İntikam mı? Hayır, çok tembelim. Oturup karmanın işi halletmesini bekleyeceğim” dedi. Hülya Açıkgöz’ün yanıtı ise ağır oldu: “Sadece beni izle. Hayatın sosyal medyadan ibaret! Sadece ona sahipsin. Üzücü bir hikaye!”