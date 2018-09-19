Danla Bilic ilişkisini bitirdiğini böyle duyurdu!

Yaptığı makyaj videolarıyla ünlenen youtuber Danla Bilic, sevgilisi Berat Demir'den ayrıldı.

Bir süredir erkek arkadaşından ayrıldığı konuşulan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, ayrılık haberlerini doğruladı.

Çıkan haberler üzerine Danla Bilic, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden bir açıklama yaptı.

Danla Bilic'in açıklaması şu şekilde:

"Hep günlük hayatımda yaşadığım kötü şeyleri, sağlığımla ilgili kötü şeyleri buraya yansıtmamaya çalıştım çünkü samimi bulmuyorum.

Siz de beni bu yüzden sevdiniz böyle yapmaya da devam edeceğim. Ama bunu fırsat bilip yalan yanlış hikayeler uyduran şizoları da alttan alacak değilim. Sevmemeniz, eleştirmeniz kadar normal bir şey yok ama olmayan şeyler artık uydurmayın ruh hastaları. Ameliyatıma kadar tonla iftira attınız, bir kez ses çıkarmadım. Şimdi aynısını ilişkim için yapıyorsunuz.

Söylediğim gibi çok güzel bir ilişki yaşadım ve kavgasız gürültüsüz çok tatlı bir şekilde bitirdik. Bunu açıklamak zorunda hissettiğime bile inanamıyorum. Sanırsın Kim Kardashian. Konumuza gelirsek, şu ruh hastalarına inanmayın canınızın sıkıldığını gördüm, ben söyleyeyim dedim. Her şey gayet yolunda."