Bulut'a taciz davası açan kostümcüyle ilgili şok belge!

Sezon finalinden 1 hafta önce dizi setinde çalışmaya başlayan 19 yaşındaki kostüm sorumlusu Ö. Ş. işi gereği kıravatını düzeltmek istediği 62 yaşındaki Talat Bulut'un kendisini arka odaya çağırarak dudağından öptüğünü belirtmiş ve olayın hemen ardından da durumu ekip arkadaşlarıyla paylaştığını belirtmişti. 6 gün sonra mahkemeye başvuran Ö.Ş'nin şikayeti üzerine olayı inceleyen Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı toplam 12 kişinin ifadesini dinledikten sonra taciz iddiasıyla ilgili Talat Bulut hakkında delil yetersizliğinden takipsizlik kararı vermişti. Daha sonra Ö. Ş.'nin avukatı Sibel Önder'in karara yaptığı itiraz başvurusu da reddedilmişti.

BABASINI İSTİSMARLA SUÇLAMIŞ

Bütün bu gelişmeler hafızalarda tazeliğini korurken sette taciz skandalıyla gündeme gelen 1998 doğumlu Ö.Ş'nin 5 yıl önce de benzer bir mahkeme süreci yaşadığı ortaya çıktı. Boşanmış bir ailenin çocuğu olan Ö.Ş. adına Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılmış şok bir davanın belgeleri ortaya çıktı. Genç kostümcünün 2013 yılında İstanbul'dan gidip yanında kalmaya başladığı babası Ö.Ş.'nin istismarına uğradığını iddia ettiği ve baba hakkında "Çocuğun nitelikli istismarı, hakaret, tehdit, cebir ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" iddialarıyla dava açıldığı ortaya çıktı. Ancak tekrar İstanbul'a annesinin yanına döndükten sonra babası hakkında açılan dava kapsamında Ö.Ş.'yle ilgili Adli Tıp Kurumu Kartal Şube Müdürlüğü'nde 05.09.2013 tarihli hazırlanan raporda ise hiçbir istismar bulgusuna rastlanmadığı belirlenmiş. Daha sonra şikayetini geri alan Ö.Ş. psikolog gözetiminde verdiği ifadede ise babasıyla ilgili anlattığı olayların aslında hiç yaşanmadığını, kendisini zorla okula gönderdiği için babasının yanında kalmak istemediğini ve bu nedenle yalan söylediğini ifade etmiş. Mahkemeye sunulan psikolog raporunda ise şu sözlere yer verilmiş:

"Olayın bu denli büyüyeceğini düşünmeden hareket etmiştir. Kendisinin kollarında bıçak izleri vardır. Bunları o dönem kendisinin yaptığını söylemiştir."

BERAAT KARARI VERİLDİ

Dava kapsamında mahkemenin şikayetçi olunan babanın yanı sıra, Ö.Ş'nin yaşandığını iddia ettiği olayı anlattığı yakın arkadaşı A.G., Ö.Ş'nin babasının kız arkadaşı N.K., amcası E.Ş.'nin ifadesine başvurduğu ve daha sonra mağdurun karakolda verdiği ilk ifade ile psikolog gözetiminde verdiği ifade arasındaki çelişki ile istismar bulgusuna rastlanmayan Adlı Tıp raporunu da değerlendirerek babanın her bir suçtan ayrı ayrı beraatine karar verdiği ortaya çıktı.