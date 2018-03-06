Kate Middleton'ın prenses olacağı 13 yaşında belli olmuş

İngiliz Veliaht Prensi William ile 2011 yılında evlenerek Kraliyet Ailesi’nin bir üyesi olan Cahtherine (Kate) Middleton’ın, 13 yaşındayken rol aldığı bir piyes görenleri şaşırtıyor.

Oyunda falcı rolündeki kişi Kate’ye, “Zengin ve yakışıklı biriyle evleneceksin” diyor ve Kate, oyunda tıpkı Prens William’a benzeyen bir genç ile evleniyor. Üstelik bu oyunda, Kate’ye evlenme teklifi eden gencin adı da William...

“Cambridge Düşesi Catherine’in ‘prenses’ olacağı 13 yaşındayken belliymiş” desek yalan söylemiş olmayız... Zira 29 Nisan 2011 tarihinde İngiltere Prensi William ile evlenerek ‘Cambridge Düşesi’ unvanını alan Kate, 13 yaşında St. Andrew’s ortaokulundayken rol aldığı bir tiyatro oyununda, aslında kendi geleceğini oynamış.

Komedi türündeki oyunda, Kate’nin hayatı zengin ve yakışıklı bir genç ile tanışmasının ardından değişiyor. William adlı karakter, oyunda Kate’ye aşık oluyor ve ona evlenme teklifi veriyor. Kate de ona gönlünü kaptırıyor ve genç delikanlının evlenme teklifi üzerine havalara uçuyor.

Kate’in tüm hayatı da, üniversitede okurken Cambridge Dükü William ile tanışması üzerine değişti. Aynı üniversitede okuyan ikili birbirine aşık oldu ve dolu dizgin bir aşk yaşamaya başladı. İngiltere’nin veliaht prensi William ile evlenen Kate, sıradan bir kişiyken bir anda ‘prenses’ oldu.

Oyunu gösteren video klip 2011 yılında ortaya çıksa da tekrardan gündeme gelmiş durumda. Oyunun videoya yansıyan kısımlarında şu diyaloglar yer alıyor:

(Kate’in eline bakan falcı, ‘çok şanslı’ bir eli olduğunu söyleyerek...) “Çok yakında yakışıklı ve zengin bir genç adamla evleneceksin” diyor.

Kate yanıt veriyor: “Tüm dileğim bu. Peki bana aşık olacak mı?”

Falcı ise “Gerçekten olacak” diyerek cevap veriyor.

Kate tekrar, “Peki benimle evlenecek mi?” diye soruyor ve falcı da “Evet, evlenecek” diye yanıt veriyor.

Bir sonraki tiratta ise, William, Kate’e dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklifi ediyor. Kate yanıtlıyor: “Hep bunun için beklemiştim. ‘Evet’ sevgili William...”