New York'a giden Ebru Gündeş hakkında bomba iddia

Habertürk yazarı Esin Övet, New York'a eşi Rıza Sarraf'ı görmeye giddiği iddia edilen şarkıcı Ebru Gündeş'in tekrar anne olmak için Sarraf ile görüştüğü görüştüğü iddiasında bulundu.

Habertürk yazarı Esin Övet, şarkıcı Ebru Gündeş ile kızının VIP girişini kullanarak Atatürk Havalimanı’ndan ABD’nin New York kentine gidip eşi Rıza Sarraf ile görüşmesiyle ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Övet’in iddiasına göre Gündeş, tekrar anne olmak için Sarraf ile görüştü.

Gündeş’in, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delme iddiasıyla yargılandığı davada sanıkken itirafçı olarak tanık konumuna geçen eşi Rıza Sarraf da bir süre önce New York’ta başka bir kadın ile görüntülenmişti.

Esin Övet’in haberturk.com'da yayınlanan yazısı şöyle:

7 Haziran 2018 tarihinde bu köşeden Ebru Gündeş’in iki yıl aradan sonra ilk kez Reza Zarrab’ı ziyarete gittiğini yazmıştım.

Ve o gidiş sonrasında Ebru Gündeş’in sık sık Reza Zarrab’ı ziyarete gittiğini cümle alem biliyor.

Ki bu gidişleri bilmeyen yok.

Bu gidişler sürpriz değil.

Sürpriz olan iki yıl aradan sonra ilk gidişiydi ve zincirleri kırıp Reza Zarrab ile ilk buluşmasıydı.

O buluşma sonrası defalarca geldi.

Sık sık Ebru Gündeş, Reza Zarrab’ı ziyaret etti.

Şu ara Ebru Gündeş yine Amerika’da ve eşi Reza Zarrab ile görüşüyor.

VIP’den özel izinle gidişi falan konuşula dursun asıl duyduğuma göre Ebru Gündeş tekrar anne olmak istiyor.

Çok kez bu konuda doktorlarla görüşen ve yardımlar alan Ebru Gündeş’in bu gidiş, gelişlerinden sonra bir bebek müjdesi gelir belli mi olur?

Daha doğrusu olur mu olur?

Olursa hiç şaşırmayacağım. Çünkü son yıllarda hiçbir şeye gerçekten hiç ama hiç şaşırmıyorum.