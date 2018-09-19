İranlı model Mahlagha Jaberi: Burak beni incitti

İranlı model Mahlagha Jaberi, Dubai’den fotoğraflar paylaşan Burak Özçivit’e ‘yakışıklı’ diye yorum yazmıştı. Bu yorum sonrası Özçivit’in sevgilisi Fahriye Evcen’in kıskançlık krizine girdiği öne sürülmüştü.

Yazdığı yorum sonrası Özçivit’in kendisini engellediğini söyleyen Jaberi şöyle konuştu:

“Çok yetenekli bir aktör. Rol aldığı dizideki performansı dikkatimi çekmişti. Hayranı olmuştum. Bir hafta önce kendisine Instagram’dan ‘sizi seviyoruz’, ‘yakışıklı’ gibi yorumlarda bulundum. Yorumlarımdan hemen sonra beni engelledi. Artık onun çok profesyonel bir ünlü olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir ünlü, fanı iyi bir yorum yaptı diye onu engellemez. Bu bir hata mıydı bilmiyorum ama beni incitti.”