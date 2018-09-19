Tatlıtuğ: Zehirlenmemek için dozunda kullanıyorum

Tatlıtuğ sosyal medya hakkında "Zehirlenmemek için sosyal medyayı dozunda kullanıyorum. Beni kurtaracak kadar teknoloji, onun dışında doğa, toprak ve deniz" diye konuştu.

Yeni bir dizi ile ekranlara döneceğini hayranlarına müjdeleyen Kıvanç Tatlıtuğ, "Zehirlenmemek için sosyal medyayı dozunda kullanıyorum" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ, marka yüzü olduğu jeans markasının basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki oyuncu, “Yaşlanmaktan korkuyor musunuz?” sorusuna, “Hayır korkmuyorum. Yaş almak güzeldir” cevabını verdi.

Tatlıtuğ, son dönemde ise kişisel gelişime ağırlık verdiğini söyleyerek, “Kendimi bir doktor gibi dinliyorum. Kimse mükemmel değil. Hepimiz hata yapmalıyız ki doğruları görelim ve bir şekilde olgunlaşalım” diye konuştu.Yeni bir dizi ile ekranlara döneceğini söyleyen Tatlıtuğ, "Bu aralar çok stresliyim, bir dizi projemiz var. Yeni bir karakter çıkardığım zaman çok stresli oluyorum. Uykularım kaçıyor. Uykusuz geceler o zaman başlıyor" ifadelerini kullandı.

"Hayatta kimse mükemmel değil" diyen ünlü oyuncu "Kendimi bir doktor gibi dinlerim, hatalarımı net olarak eleştiren bir adamım" sözlerini dile getirdi.

Tatlıtuğ sosyal medya hakkında ise "Zehirlenmemek için sosyal medyayı dozunda kullanıyorum. Beni kurtaracak kadar teknoloji, onun dışında doğa, toprak ve deniz" diye konuştu.