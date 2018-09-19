Demet Akalın'dan Okan Kurt açıklaması

Okan Kurt'un abisinin Beykoz'daki lüks villayı ofisi gibi gösterdiği için Demet Akalın'ın evine geçen hafta icra gelmişti.

Demet Akalın, canlı yayında Vatan Gazetesi Magazin Müdürü Gülşen Yüksel Salt'ın mesajlarına cevap vererek, şu açıklamalarda bulundu:

"İnsanlar beni rahat bıraksınlar ben iyiyim. Kayseri'de sahne aldığım konser, yaz başından beri belli olan bir konserdi. Konserden konsere koşturuyorum. İcraya giren eşyalarım geri geliyor. Okan'la bir otelde görüntülendiğim iddia edilmişti. Onlar yalan. Okan Kurt'un evde bir çöpü bile yok. Okan'la tek bağımız Hira. Onun için de dadısıyla iletişime geçiyor, benimle değil. Okan Kurt, Hira'yı bakıcısı eşliğinde görüyor. Okan'la boşandıktan sonra hiç görüşmedik. Biten bir şey için hayatımda bir şey yapacağım, artık konuşmayacağım, ben o sayfayı kapattım."