Seçkin Piriler'den sürpriz hamileliğe ilk yorum

Bir süredir Duman'ın solisti Kaan Tangöze ile aşk yaşayan hatta Tangöze'nin 6 yıllık evliliğinin bitmesine neden olan Kıvılcım Ural'ın hamile olduğu iddia edildi.

Bir süredir Duman'ın solisti Kaan Tangöze ile aşk yaşayan hatta Tangöze'nin 6 yıllık evliliğinin bitmesine neden olan Kıvılcım Ural'ın hamile olduğu iddia edildi.

Ural'ın geçtiğimiz akşam sevgilisiyle çıktığı gece gezmesinde karnını çantasıyla kapatması da iddiaları güçlendirdi.

Taraflar konuyla ilgili sessizliğini korurken, çiftin yakın çevresi Kıvılcım Ural'ın 4 aylık hamile olduğunu doğruladı.

Bebek haberinin ardından Teve2'de yayınlanan 2.Sayfa programına konuşan Seçkin Piriler "Hamileliği 3 gün önce öğrendim. Artık ne söyleyebilirim ki? Kaan, Hakan'ın doğum gününde de bir şey söylemedi..."

Seçkin Piriler ile Kaan Tangöze, oğulları Hakan'ın yeni yaşını geçtiğimiz hafta birlikte kutlamıştı...