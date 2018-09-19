Cem Adrian: Kandırılmaya çalışılıyorsunuz

Cem Adrian, instagram hesabından iki video paylaşarak, videolardan birinin beğeni sayısını hileyle arttırdı.

İki paylaşımı birbiriyle kıyaslayan Cem Adrian, yaptığı paylaşıma, "Bugün yayınladığım iki videonun izlenme sayıları. Soldaki video hilesiz.Sağdaki video hileli. Hani diyoruz ya 'Bu saçma sapan şeyleri bu kadar kişi nasıl izliyor' diye cevabı burada. Aynı hileler İnstagram takipçi sayısı, begenilme sayısı, Youtube abone ve izlenme sayılarında da yapılabiliyor. Böylelikle yaratılan sahte algılardan 'kar' elde edilmeye çalışılıyor. Yani kandırılmaya çalışılıyorsunuz.Haberiniz olsun istedim. Gerçeklerle kalmanız dileğim ile.(Tekrar edeyim bunları beni takip eden dostlar için yazmıyorum. Onlar zaten neyin ne olduğunu biliyor)" notunu düştü.