Yıllar sonra aynı sahnedeler

Şarkıcı Özgün, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Cem Karaca’yı Anma Gecesi’nde kendisi gibi müzisyen olan eşi Nida Uğurlu ile birlikte aynı sahneyi paylaşmanın heyecanını yaşadı.

Anma gecesinde senfoni orkestrasında çalan Özgün’ün keman sanatçısı eşi Nida Uğurlu, aynı zamanda Özgün’le aynı sahneye çıkarak, Cem Karaca’nın efsane şarkılarından ‘Tamirci Cırağı’ ile geceye renk kattı.

Yıllar sonra aynı sahneyi paylaşan ünlü çift, kuliste çektikleri hatıra fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Özgün’ün "Bu gece sevgilimle aynı sahnedeyiz" notuyla paylaştığı fotoğraf tbinlerce beğeni ve yorum aldı. Aynı kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan Nida Uğurlu ise "Özgün’ün söylediği konserde çalıyorsam kulis basmak en doğal hakkım" şeklimde esprili bir yorum yaptı.