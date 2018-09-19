Yeni Asır - Hülya Avşar'ın hakikatli bir insan olduğunu belirten İbrahim Tatlıses, “En zor günlerimde bir Hülya hanım bir de Sibel Can beni arayıp sağlığımı sordu. Onlara müteşekkirim” dedi.

İbrahim Tatlıses, bir zamanlar adına şarkılar yazdığı Hülya Avşar’la Ayvalık’ta bir araya geldi. Hülya Avşar'ın hakikatli bir insan olduğunu belirten İbrahim Tatlıses, “En zor günlerimde bir Hülya Hanım bir de Sibel Can beni arayıp sağlığımı sordu. Onlara müteşekkirim” dedi.

Tatlıses, "Tarkan bilmem ne güle güle dedim" ifadelerini kullandı. Sağlığının iyi olduğunu kaydeden şarkıcı, " Süperim çok şükür" şeklinde konuştu.

'İBRAHİM BEY BAŞIMIZIN TACI'

İbrahim Tatlıses'in eskisi gibi sağlıklı ve enerjik görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Hülya Avşar, "Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. İbrahim bey bizi onurlandırdı. Bir anda karşımda görünce inanamadım önce... İbrahim bey bizim her zaman başımızın tacıdır. Bugün de bizi onurlandırdı. Biz de ailecek kendisini 'Nasıl ağırlasak?' diye delirmiş vaziyetteyiz" dedi.

Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'in "Eski filmlerimizden bahsediyor ve anılarımızı yad ediyoruz" sözlerine "Hayatta eski diye bir şey yoktur. Tarih tekerrürden ibarettir" cevabını verdi.