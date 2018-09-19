Nihal Candan, yatak pozunu takipçileriyle paylaştı!

Moda programındaki performansıyla ve diğer yarışmacılara yaptığı yorumlarla adını duyuran sosyetik güzel Nihal Candan, yatak pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Instagram'ın hikaye bölümünden yatak pozunu takipçileriyle paylaşan sosyetik güzel Nihal Candan, takipçilerini kendine hayran bıraktı. Candan'ın videosunu kendi hesabında paylaşan takipçileri yorumlarıyla paylaşımı beğendiklerini belli etti.

MURAT BOZ'UN EVİNDEN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Eser Yenenler ve Murat Boz'la bir evde kaçamak yaptıkları iddia edilen Bahar - Nihal Candan kardeşler olaylar ile ilgili gazetecilere açıklama yapmıştı. İddialar doğru mu?" şeklindeki soruya "Hayır. Biz sadece kalabalık partiye gittik o gün. Hiç kimseyle alakamız yok" cevabını vermişti.