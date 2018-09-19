Nihat Doğan’ın yerine kim geliyor? Serengil'den iddialara yanıt!

Beyaz TV’de yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” adlı magazin programında görevine son verilen Nihat Dogan’ın yerine kimin geleceği merak edilirken adı kulislerde dolaşan Seren Serengil, hakkındaki iddialara açıklık getirdi.

'Böyle bir anlaşma yok'

Seren Serengil, ‘’Kesinlikle böyle anlaşma yok. Hakkımda bu tür iddiaları çıkaranlar art niyetli. Şu an icin hiçbir kanalla anlaşmadım.’’ dedi.

'Çok teklif geliyor'

Kendisine birçok kanaldan teklif geldiğini belirten Seren Serengil, şunları ifade etti; ‘’O kadar çok teklif geliyor ki ama hiçbirini kabul etmiyorum çünkü maddi anlamda beni tatmin etmeyen rakamlar öneriyorlar.’’

'Cengiz'le program yapmayı çok isterim'

Eski partneri ve yakın dostu Cengiz Semercioğlu ile birlikte güzel bir uyum yakaladığının altını çizen Serengil, ‘’Cengiz Semercioğlu, duayen bir isim. Cengiz’le birlikte program sunmayı çok isterim. Aslında şu aralar önceliğimi sağlığıma verdim. Doğacak çocuğumla ilgilenmek onu büyütmek isterim ama cazip bir teklif gelirse neden olmasın.” şeklinde konuştu.