Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'la barıştı mı?

Sosyal medya üzerinden sert sözler söyleyerek paylaşımlar yapan ve gözyaşı döktüğü videoyla magazin gündemine damga vuran Aleyna Tilki, dün küstüğü Emrah Karaduman'la bugün barıştığını duyurdu. Aleyna Tilki, 'Özür dileme çiçeği geldi, çiçek bayağı güzelmiş, balkabakları falan var üstünde. Normalde hemen barışmam ama bebek balkabakları için her şey olabilir." ifadelerini paylaştı.

Aleyna Tilki, önceki gün sosyal medya hesabından Emrah Karaduman'a çok sert sözlerle yüklenmişti. Önce Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Tilki, ardından bu paylaşımlarını alıntılayarak Instagram hesabından da paylaşmıştı.

Aleyna Tilki, son olarak ağladığı bir videoyu Instagram hikayesinden paylaşmış ve 'Bugüne kadar halk ne istediyse onu yaptım, kalbim neye izin verdiyse onu yaptım. Bugünden sonra sadece kendim için bir şey yapmaya karar verdim' demişti.

EMRAH KARADUMAN, ALEYNA TİLKİ'YE ÇİÇEK YOLLADI

Çok konuşulan bu olay sonrası, Emrah Karaduman, Aleyna Tilki'nin evine çiçek yollayarak, genç şarkıcının gönlünü aldı. Çiçeğin videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Aleyna Tilki, 'özür dileme çiçeği geldi, çiçek bayağı güzelmiş, balkabakları falan var üstünde, bu yüzden küslüğüm kısa sürdü' ifadelerini kullandı.