Ozan Güven’in yeni imajı takipçilerini güldürdü!

Yer aldığı Cem Yılmaz filmleriyle dikkat çeken oyuncu Ozan Güven bıraktığı bıyığıyla objektif karşısına geçti ve takipçileriyle yeni imajını paylaştı. Bir süredir sahip olduğu sakallı imajından sıyrılmış olduğu görülen oyuncunun yeni görüntüsü üzerine çok sayıda yorum geldi. Ozan Güven’in yeni halini beğenmeyenlerin sayısı ise bir hayli fazla oldu. İşte Ozan Güven’in yeni imajına yapılan komik yorumlar:

“Ya nasıl oluyor bilmiyorum, sanki ünlü bir oyuncu değil de kırk yıllık arkadaşımı görmüşüm gibi bir sıcaklık hissediyorum her fotoğrafta”

“Yok olmamış yaşlı göstermiş”

“Ne koydunuz la burnumun altına der gibi bakıyorsun. Ama bıyık olmamış”

“O bıyıklar lens mi”

“Çekleri dönmüş zahireci Tahsin Abi görse, ikizim der”

“Çok sıradan olmuş diger türlü bir karizman var böyle klasik pijamalı Türk erkeği olmuşsun sanki”

“Hiç olmamış bence Can Manay stili çok iyiydi”