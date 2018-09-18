Hadise cephesinden o iddialara yanıt!

Hadise'nin 13 yıldır Türkiye'de kazandıklarının vergisini ödememek içi bütün mal varlığının abalsı Hülya Açıkgöz'e devrettiği iddia edilmişti.Üzerine sadece bir ev kalan Hadise'nin bütün mal varlığını geri almak için mahkemeye başvurduğu iddialar arasında.

Menajerinden açıklama

Hadise'nin menajeri iddiaları yalanladı. teve2'de yayınlanan 2.Sayfa programına bağlanan menajer Haluk Şentürk şunları söyledi:

"Hadise ailesinden kimseye davaaçmadı.Onlar aile et ve tırnak birbirinden ayrılmaz.Hiç öyle şeyler yok. Hadise'nin şirketi farklı ablasının şirketi farklı. Hadise Hanım mesleğe başladığından beri vergilerini ödüyor."