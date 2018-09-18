Nur Yerlitaş tedavi sürecini anlattı

Hürriyet Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, beyin ameliyatı olan ünlü modacı Nur Yerlitaş'la konuştu.

Cengiz Semercioğlu'nun yazısı şöyle:

Nur Yerlitaş: Her gün tedaviye gidiyorum

Nur Yerlitaş’ın rahatsızlığını biliyordum ama kendi fotoğrafını yayınlayana kadar bu derece olduğunu tahmin etmiyordum.

Hemen aradım Nurella’yı geçmiş olsun demek için.

Sesi çok iyi geliyordu ama tedavi sürecinin kendisini yorduğunu söyledi.

1 ay daha tedavisi yoğun şekilde devam edecekmiş.

“Her gün gidiyorum kemoterapiye ve bu beni çok yordu” dedi...

Ama buna rağmen neşeliydi ve keyfi yerindeydi.

“Bu Tarz Benim” sürecinden bu yana pek çok sıkıntılı dönem yaşadı Nur Yerlitaş...

Programdan ayrılması, geri dönmesi hep sıkıntılıydı.

Son dönemde bir de tartışmaların ortasında kaldı, ağır eleştiriler aldı.

Belki de tüm bunların faturası sağlığına böyle yansıdı.

Ama altın kalpli ve kimseyi üzmeyecek biridir Nur Yerlitaş.

Eminim en kısa sürede sağlığına kavuşup yine ekranlara dönecektir.