Taciz iddialarıyla gündemden düşmeyen dizisinin setinde yaşananları Ayşegül Çınar şu sözlerle anlattı:

“Olaydan sonraki set günlerimizde hiçbirimiz rollerimize konsantre olamadık. Çekimler birkaç kez tekrar edildi. Çünkü gerginlik hakimdi.

Şevval Sam ve Talat Bulut birbirleri ile konuşmuyor. Çekim biter bitmez ikisi de ayrı köşelere çekiliyor.

Eskiden herkes aynı karavanı paylaşırdı. Şimdi Talat Bulut’a özel karavan getirildi.

Kostümcüsü de iki genç kız. Ben onun kostüm asistanı Özge’yi taciz ettiğine ise inanmıyorum. Öyle bir şey olsa hepimiz hissederdik.”