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18 Eylül 2018 19:21
Hadise'nin yeni dudakları sosyal medyayı salladı
Bir süredir ailesiyle yaşadığı problemlerle gündemde olan Hadise, son paylaşımındaki görüntüsü ile şaşırttı.
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Hadise'nin dudaklarındaki şişlik 'estetik mi yaptırdı' sorusunu akıllara getirdi.
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