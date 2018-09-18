18 Eylül 2018 19:21

Hadise'nin yeni dudakları sosyal medyayı salladı

Hadise'nin yeni dudakları sosyal medyayı salladı
Bir süredir ailesiyle yaşadığı problemlerle gündemde olan Hadise, son paylaşımındaki görüntüsü ile şaşırttı.
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Hadise'nin dudaklarındaki şişlik 'estetik mi yaptırdı' sorusunu akıllara getirdi.

 

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