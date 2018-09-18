Hande Erçel, Murat Dalkılıç'tan neden ayrıldığını açıkladı

İddiaya göre; Murat Dalkılıç, Hande Erçel’i yabancı uyruklu iki kadınla aldattı. İhaneti öğrenen Hande Erçel Murat Dalkılıç'ı terk etti.

Şarkıcı Murat Dalkılıç ve Hande Erçel sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. İddiaya göre; Murat Dalkılıç, Hande Erçel’i yabancı uyruklu iki kadınla aldattı. İhaneti öğrenen Hande Erçel Murat Dalkılıç'ı terk etti.



Ayrılık sonrası hiçbir açıklamaya yapmayan ünlü çiftten sessizliği bozan taraf Hande Erçel oldu. Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Erçel sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:



Hayatımın en zor günlerinde, hakkımda çıkan haberlerle ilgili açıklama yapmak en son istediğim şey ama her gün yeni bir haberle gündem olmak beni daha da yıpratıyor. O yüzden bu açıklamayı yapmak zorunda hissediyorum.

Ağır bir süreçten geçiyoruz ve bu yolda sadece ailemle olmak istiyorum. İddiaların aksine ilişkimi sonlandırma kararımın tek sebebi budur. Tek konsantrasyonum annem ve biz bu kötü günleri en güzel şekilde atlatacağız. Bu dönemde hassasiyetinizi rica ederim.