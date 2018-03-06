Seda Sayan'dan 'sperm bankası' açıklaması

Seda Sayan ile manken Ece Gürsel arasında ilginç sohbet yaşandı. Seda Sayan, sperm bankasından çocuk yapmasıyla ilgili konuşan Ece Gürsel'e, "Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var" dedi.

Ünlü manken Ece Gürsel, dün Seda Sayan'la programına konuk oldu. Keyifli başlayan program ilerleyen dakikalarda ilginç bir sohbete sahne oldu.

Seda Sayan'dan Ece Gürsel'e şaşırtan sperm tavsiyesi

Bilal Özcan, Ece Gürsel'e "Sperm bankasından hamile kalmak ister misin?" diye sordu.

Ece Gürsel ise Özcan'a bu konuyu annesiyle de konuştuğunu belirterek "Annem koca adayı çıkmadı. Hiçbir şey de kalmadı. Öyle bir şey yaparız demişti." yanıtını verdi.

Bu sırada söze giren Seda Sayan, Ece Gürsel'e şunları söyledi:

"Kız yazık ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Kız siz ne bekliyosunuz doğurmak için. Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var? "

Seda Sayan'ın bu sözleri gün boyunca konuşuldu.

Sayan, bugünkü programında konuyla ilgili şunları söyledi:

Yanlış anlaşıldım. Dünyada birini ya da birilerini küçümseyecek son kişiyim. Benim babam da inşaat işçisiydi. Ben gecekondu çocuğuyum. Lütfen bilgi kirliliğine itibar etmeyiniz.