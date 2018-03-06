Murat Başoğlu ve yeğeninin davasında bomba gelişme!

Murat Başoğlu’nun görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ensest ilişkiye girdikleri iddiasıyla ikili hakkında ‘Hayasızca hareketlerde bulunma’ suçlamasıyla dava açılmıştı.

YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE KESİNLEŞTİ

Sözcü'nün haberine göre; dava dosyasında 37 fotoğraf ve bir de video yer alırken ikilinin görüntüleri üzerinde uygulanan yüz tanıma sistemi sonrasında teknedeki isimlerin Murat ve Burcu Başoğlu olduğu kesinleşti.

MURAT BAŞOĞLU VE YEĞENİ İÇİN SAVCILIK ENSEST DEDİ!

İkilinin arasındaki ilişki, başsavcığılın iddianamesinde tam anlamıyla ensest olarak tanımlanıyor.

handebermek

İşte iddianameden öne çıkan kısımlar…

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yazılı ve görsel basında yer bulan, soruşturma dosyamıza örnekleri de alınan, toplumsal değer yargılarını, kamu vicdanını ve toplumsal ahlakı zedeleyici mahiyet arz eden haber içerikleri ihbar kabul edilip (usul ekonomisi de gözetilerek haberlere konu olan kişiler ve soruşturma dosyamızın başvurucuları hakkında şüpheli sıfatlarıyla) ”Hayasızca Hareketlerde Bulunma” suçu isnadıyla resen soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Murat Başoğlu’nun Bodrum İlçesi Yalıkavak Mahallesinde bulunan X… Beach işletmesi içerisinde faaliyette olan spor salonunu ayrıca yine Bodrum İlçesi Torba Mahallesinde bulunan bir otelin bünyesindeki spor salonunu işletmekte olduğu… Şüpheli Burcu Başoğlu Kabadayı’nın şüpheli Murat Başoğlu’nun ağabeyi olan Tahir Mahir Başoğlu’nun kızı olduğu, yani şüphelilerin aralarında öz amca-yeğen ilişkisi bulunduğu, şüpheli Burcu Başoğlu Kabadayı’nın İstanbul İlinde bulunan spor salonunun amcasıyla birlikte ortağı olduğu ve spor salonunda spor eğitmenliği yaptığı, 2017 yılı Mayıs ayı itibariyle İstanbul’dan Bodrum İlçesine eşi tanık Selçuk Kabadayı ile birlikte geliş gidiş yaptığı, bu geliş gidişlerinde çoğu zaman Bodrum İlçesi Gündoğan Mahallesinde bulunan amcası Murat Başoğlu ile eşi Hande Başoğlu’nun evinde amcası ve yengesi ile birlikte kaldığı, Bodrum’da olduğu zamanlarda amcası Murat Başoğlu’nun işletmekte olduğu spor salonlarında eşi ile beraber spor eğitmenliği yaptıkları…

HERKESİN GÖREBİLECEĞİ BİÇİMDE CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞADIKLARI...

Şüpheli Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı’nın 28/07/2017 günü Murat Başoğlu’na ait “Apostol” isimli tekne ile saat 16:00 civarında, Yalıkavak Mahallesinde bulunan X… Beach’den hareket ettikleri, ikisi birlikte tekne ile uzaklaştıkları, Yalıkavak civarında bir koyda durdukları, orada teknenin üst kısmında birlikte yalnız vakit geçirmeye başladıkları, fotoğrafları ve videoyu çeken magazin muhabirinin görev yaptığı gazetenin magazin servisinden temin edilen fotoğraf ve video içeriklerine göre teknenin üst kısmında herkesin görebileceği bir biçimde cinsel birliktelik yaşadıkları, görüntülerin tüm yazılı ve görsel basında haber olmasıyla olayın tüm kamuoyuna yansıdığı, dosyamız şüphelileri arasında evlenme yasağını da kapsayan amca – yeğen akrabalık ilişkisi olması nedeniyle soruşturmamıza konu olayın toplumsal ahlakı ve değer yargılarını ayrıca kamu vicdanını zedeleyici mahiyete büründüğü…

BURCU BAŞOĞLU: AMCAM BENİ DUDAĞIMDAN ÖPTÜ

Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Burcu Başoğlu Kabadayı’nın eşi Selçuk Kabadayı’nın alınan beyanında, “…soruşturmaya konu olayın olduğu gün yani 28/07/2017 günü eşi Burcu’nun kendisine amcasının tekneyle gezmek istediğini söylediğini, eşinin kendisini de çağırdığını ancak kendisinin antrenman yapacağı için gitmek istemediğini ve gitmediğini, Murat Başoğlu ve eşi Burcu Başoğlu Kabadayı’nın o gün tekne gezintisinden akşamüstü saat 18:30 – 19:00’a doğru döndüğünü, basında yer alan haberlerdeki görüntüleri Murat Başoğlu’nun eşi Hande Bermek Başoğlu ile birlikte Murat Başoğlu ve eşi Burcu Başoğlu Kabadayı’dan öğrendiğini, öğrendiği ortamda Murat Başoğlu’nun evinde dördünün birlikte bulunduğunu, görüntüleri görmesinin üzerine Hande Bermek Başoğlu ile birlikte çok şaşırdıklarını, eşi Burcu’nun ilk olarak kendisine “amcam o gün beni sadece dudağımdan öptü” diyerek yaşananları inkar ettiğini, ertesi gün ise amcasının kendisini öpme olayının ilk olmadığını, olay günü teknede ise işi öpmenin de ötesine götürdüğünü, bu sefer daha farklı şeyler yaptığını söyleyerek olayı itiraf ettiğini, Burcu’ya ayrıntıları sorduğunda ise karnının ağrıdığı bahanesiyle kendisini geçiştirdiğini, yaşananlarla ilgili cinsel birliktelik durumunu içeren fotoğrafları gördüğünde ise kararını verip eşi Burcu Başoğlu Kabadayı’ya boşanma ve tazminat davası, Murat Başoğlu’na ise tazminat davası açtığını, basında yer alan tüm görüntülerdeki Murat Başoğlu ile öpüşen ve cinsel birliktelikte bulunan kadının eşi Burcu Başoğlu Kabadayı olduğunu...” beyan ettiği…

Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yazılı ve görsel basında yer alan haberler sonucu ortaya çıkan olayla ilgili olarak deliller toplanmış, fotoğraflar ve video üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Şüphelilerin işlediği suç Türk Ceza Kanununun 225. maddesinde “Hayasızca Hareketler” başlığı ile “Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Madde gerekçesi ise “Madde metninde, toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının, edep törelerinin ihlâli, incitilmesi ve her ne suretle olursa olsun edep ve ahlâk temizliğine alenen saldırı niteliği taşıyan hareketler, tutum ve davranışlar ve takınılan durumlar suç olarak tanımlanmıştır.

Netice ve Talep:

1-Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan şüphelilerin Mahkemenizde Türk Milleti adına yargılamalarının yapılarak eylemlerinin sübutu halinde eylemlerine uyan yukarıda yazılı sevk maddelerinde gösterilen maddeler uyarınca CEZALANDIRILMALARINA,

2-Şüphelilerin yargılanmaları sonucunda hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedilmeleri hâlinde haklarında Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesi uyarınca haklarında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına ve belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına,

3-Ortaya çıkan tüm yargılama giderlerinin Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 325/1 maddesi gereğince şüphelilerden tahsiline karar verilmesi,

4-Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170. maddesi uyarınca KAMU ADINA İDDİA VE TALEP OLUNUR.

MURAT BAŞOĞLU AĞLAYARAK REDDETMİŞTİ

Başoğlu yaşadığı süreçle ilgili olarak da “Mahvoldum, hayatım bitti. Kanser olacağım” demiş, büyük bir fiziki çöküntü yaşadığı görülmüştü.

Tarihi skandalın ortaya çıkmasından sonra ailesi Burcu Başoğlu’nu ise kimseyle görüşmesin diye bilinmeyen bir yere götürmüştü.