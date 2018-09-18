Aleyna Tilki gözyaşlarına boğuldu

Twitter'dan sevgilisi Emrah Karaduman'ı etiletleyen Aleyna Tilki, "Bir daha da can yakma. Bir teşekkürü de çok görme" mesajlarını yazarken, Instagram heasbından da ağladığı bir videosunu paylaştı. Bu paylaşımlarının ardından Twitter ve Instagram'da 'Aleyna ile Emrah Karaduman ayrıldı' yorumları yapıldı.

Aleyna Tilki sosyal medya hesabından sevgilisi Emrah Karaduman'a çok sert sözlerle yüklendi. Önce Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Tilki, ardından bu paylaşımlarını alıntılayarak Instagram hesabından da paylaştı.

Aleyna Tilki, son olarak ağladığı bir videoyu Instagram hikayesinden paylaşarak, 'Bugüne kadar halk ne istediyse onu yaptım, kalbim neye izin verdiyse onu yaptım. Bugünden sonra sadece kendim için bir şey yapmaya karar verdim' dedi.

Aleyna Tilki'nin tweet'leri şöyle:

"Kalp kırmayın artık.

Ben merkezli düşünce ve çıkar tabanlı ilişkilere dikkat edin. Zira can yakıyor... Ben yaşadım oradan biliyorum. Aslolan önemsediğiniz kadar önemsenmek, değer verdiğiniz kadar değer görmek olmalı.

Ayıplıyorum. Çok vefalı büyümemden mi,farklı bir vicdanla büyümekten mi,bana emek verenlere inanılmaz vefa hissetmekten mi garipsiyorum bunları bilmiyorum.Belki de ben fazla düşünceliyimdir,sorun bendedir. Buyüzden Ayıplıyorum sadece... Başka bişey yapmıyorum. Kibarca,içten içe..

Kibarca kırılıyor kalbim... Sessizce kırıldı hep. Bana bile haber vermedi... O derece vefalı....

Acı eşiği zorlanması herhalde... Yoksa kalbim haber vermezdi bana,bak kırılıyorum diye....

İçimdeki zehir bile vefalı! Sadece beni zehirledi. Anlıyor musunuz????

Bir daha da can yakma @Emrah_Karaduman

Bir teşekkürü de çok görme @Emrah_Karaduman

Gün gelir barışırız konuşuruz ama bu zehiri atma zorunluluğum vardı. @Emrah_Karaduman sayın yollllll arkadaşım.

Paylaşmayın istemiyorum şarkımı falan.

Doğru konuşun. O insan bu ülkeye emek veriyor. Laf edin diye yazmadım. Ben sadece kötü hissettim. Bu kadar."