Demet Özdemir ve Seçkin Özdemir’den sürpriz karar!

Ünlü çiftin ilişki doludizgin devam ediyor.

Ünlü oyuncular Demet Özdemir ile sevgilisi Seçkin Özdemir, ilişkilerinde boyut atladı. 4 aydır birlikte olan ikili, ailelerini tanıştırdı. Ünlü çiftin 2019 yılında da nişanlanacağı iddia edildi.

Şu sıralar Erkenci Kuş dizisiyle ekranlarda boy gösteren Demet Özdemir oyuncu Seçin Özdemir’le yaklaşık 4 ay önce yeni bir aşka yelken açmıştı.

İddiaya göre; Ünlü çift ilişkilerini resmiyete dökmeye karar verdi. Geçtiğimiz günlerde ailelerini tanıştıran oyuncu çift 2019 yılında nişan yapacak.

Ailelerinden de onay alan mutlu çift aynı evde yaşamaya başladı.