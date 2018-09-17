17 Eylül 2018 18:18

Nebahat Çehre Çukur'a mı katılıyor?

Nebahat Çehre Çukur'a mı katılıyor?
Ünlü oyuncu Nebahat Çehre'nin Çukur dizisine katıldığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncudan açıklama geldi...
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Ünlü oyuncudan açıklama geldi. Nebahat Çehre, basında yer alan iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

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